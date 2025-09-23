Челябинские топ-менеджеры претендуют на зарплаты до 200 тысяч рублей

В Челябинской области при поиске работы на самые высокие заработные платы претендуют топ-менеджеры разных уровней, чьи запросы как правило более чем в три раза превышают медианные значения в выставленных резюме. Об этом URA.RU сообщили в российской платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter.
«Более чем в три раза превышают медиану по региону ожидания кандидатов, претендующих на должности руководителей группы разработки (200 тыс. руб., что в 3,3 раза больше региональных показателей) и генерального, исполнительного директора (199 тыс., в 3,3 раза больше). Высокие ожидаемые зарплаты также у операционных директоров (194,2 тыс., в 3,2 раза выше рынка), технических директоров (176,9 тыс., в 2,9 раза выше), коммерческих директоров (173,7 тыс., в 2,9 раза выше), директоров по информационным технологиям (160 тыс. руб., в 2,7 раза выше медианных значений)», — рассказали аналитики hh.ru.
Руководители строительного проекта запрашивают как правило 150,3 тыс. руб., что в 2,5 раза выше рынка, начальники производства, главные инженеры проекта — 150 тыс., финансовые директора — 149,3 тыс., директора по маркетингу и PR — 148,4 тыс., руководители филиалов — 145,3 тыс. руб.
Рабочие специальности с наиболее высокими зарплатными ожиданиями возглавили геологи, которые рассчитывают на 140 тыс. рублей, что в 2,3 раза выше рынка; инженеры ПНР — их ожидаемые зарплаты достигли 129,3 тыс. рублей, что в 2,2 раза выше рынка; и прорабы — 129,2 тыс. рублей, в 2,2 раза выше рынка.
При этом текущая медиана зарплаты, на которую претендуют соискатели в Челябинской области, — 60 тысяч рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 17%, или на 8,6 тысячи рублей. Резюме соискателей проанализировали с горизонтом 30 последних дней.
