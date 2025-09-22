22 сентября 2025

Челябинским сварщикам и монолитчикам готовы платить больше 230 тысяч рублей

Челябинским вахтовикам платят больше 230 тысяч рублей в месяц
Сварщики, работающие вахтовым методом, в среднем получают 230 700 рублей
Сварщики, работающие вахтовым методом, в среднем получают 230 700 рублей Фото:

В Челябинской области в первом полугодии 2025 года вахтовики в среднем зарабатывали более 230 000 рублей в месяц. Наибольшая средняя зарплата была у регулировщиков радиоэлектронных аппаратов, получающих в среднем от 234 300 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«Челябинская область демонстрирует высокие предложения по зарплатам на вакансии с вахтовым графиком. Регулировщики РЭА продолжают возглавлять список вахтовых вакансий с высокой зарплатой. Эти специалисты требуются для обслуживания и настройки сложного оборудования, что делает их работу высокооплачиваемой», — сообщили в пресс-службе.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов с вахтовым графиком занимают монолитчики с зарплатой от 233 179 рублей в месяц. Они занимаются устройством железобетонных конструкций. Строительные проекты с использованием монолитных технологий требуют профессиональных и высококвалифицированных рабочих, что оправдывает высокий уровень вознаграждения.

На третьем месте — электрогазосварщики со средним заработком 230 700 рублей в месяц. Сварочные работы востребованы в строительстве и нефтегазовой отрасли, что также обуславливает хороший заработок. 

Четвертое место в рейтинге у токарей, зарабатывающих от 223 400 рублей в месяц. Они работают с металлообрабатывающими станками, и здесь необходима высокая точность и жесткое соблюдение технологических процессов.

Завершают рейтинг самых высокооплачиваемых профессий машинисты с заработком от 219 800 рублей в месяц. Специалисты управляют тяжелой техникой и специализированным оборудованием. Вахтовый график и востребованность этих специалистов на крупных строительных и производственных объектах обуславливают высокий уровень оплаты труда.

В регионе зарплаты у специалистов с вахтовым графиком работы стабильно растут. Это связано с тем, что такой график подразумевает интенсивную работу на крупных объектах. Профессии, связанные с техническими работами, сварочными и строительными процессами, продолжают быть высокооплачиваемыми.

