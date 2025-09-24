В Салавате после атаки беспилотников загорелся нефтезавод

Салават подвергся атаке беспилотников ВСУ
Салават подвергся атаке беспилотников ВСУ Фото:
Украинские атаки по российским регионам

«Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане подвергся атаке беспилотников самолетного типа, что привело к пожару. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров. 

«„Газпром нефтехим Салават“ подвергся очередной террористической атаке беспилотников», — написал Хабиров в своем telegram-канале. Охрана предприятия сбила дроны, но на месте падения одного из них вспыхнул огонь, жители города Салават отметили резкий химический запах. 

Прошлая атака на «Газпром нефтехим» произошла 18 сентября. Атаки на промышленные объекты Башкирии с применением беспилотников происходят не впервые. Ранее в 2025 году подобному нападению подверглось предприятие «Башнефть-Новойл», в результате чего на территории завода произошел пожар. При этом пострадавших зарегистрировано не было.

