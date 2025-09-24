«Бумажных медведей не бывает»: Песков ответил на критику Трампа

Россия — не «бумажный тигр», а настоящий медведь, и говорить о ее слабости некорректно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет», — сказал Песков в эфире Радио РБК.
Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на существование ряда напряженных моментов, вызванных санкционными мерами и различными ограничениями, в России удается поддерживать макроэкономическую стабильность. По его словам, государство смогло эффективно приспособиться к внешним вызовам.
Ранее на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп охарактеризовал Россию как «бумажного тигра», указав на якобы ослабление ее позиций в результате введенных санкций. В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся 23 сентября, Дональд Трамп отметил, что завершение конфликта на украинской территории в ближайшее время маловероятно, поскольку Россия располагает значительным военным потенциалом.
