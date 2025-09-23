Раскритиковал ООН, пригрозил России и пожелал лучший мир: Трамп выступил с часовой речью на Генассамблее

Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании мировых кризисов

Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Генассамблея ООН в США В Нью-Йорке (США) состоялось открытие недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Ожидается выступление мировых политиков по актуальным международным вопросам. В рамках открытия также прошло выступление президента США Дональда Трампа. За час он успел раскритиковать ООН, пригрозить России санкциями и пожелать лучшего мира. О чем успел рассказать Трамп — в материале URA.RU. Дискуссии о будущем ООН НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Трамп заявил, что работает над приближением мира на Украине За несколько часов до начала Генассамблеи госсекретарь США Марко Рубио дал интервью NBC и Fox News, где заявил, что Трамп поднимет вопрос эффективности ООН и призовет к переосмыслению роли организации. Он также подчеркнул, что Белый дом рассматривает реформу Совета Безопасности ООН как приоритетную задачу. По мнению администрации США, отсутствие единства среди постоянных членов организации приводит к задержкам в принятии решений и затрудняет реализацию миротворческих инициатив. В Вашингтоне рассчитывают, что выступление Трампа станет отправной точкой для международной дискуссии о будущем ООН и ее роли в обеспечении мировой стабильности. В итоге Трамп прибыл в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке для участия в дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Его выступление было запланировано на 9:50 по местному времени (16:50 мск). Трамп громогласно заявил, что работает по Украине Президент США Дональд Трамп начал свою речь с того, что заявил о своей готовности быстро завершить конфликт на Украине. Он также отметил хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. «Я неустанно работаю над тем, чтобы остановить украинский конфликт. Я хорошо знаком с Путиным, у нас были отличные отношения. Я уверен, что могу добиться мира быстро», — заявил Дональд Трамп. По словам американского лидера, мир на Украине — одна из ключевых задач его внешней политики. Он также добавил, что считает личные контакты с мировыми лидерами важнейшим инструментом урегулирования сложных международных вопросов. В ходе выступления Дональд Трамп напомнил о своем опыте прямого диалога с Владимиром Путиным и выразил убеждение, что личные договоренности между лидерами способны сыграть решающую роль в урегулировании кризиса. По его словам, конструктивное взаимодействие США и России может стать залогом стабильности для всего мира. И вновь начал угрожать России Далее в продолжении своей мысли об украинском конфликте, Трамп заявил о готовности Вашингтона ввести новые торговые пошлины против России в случае отказа Москвы принять предложения по урегулированию конфликта на Украине. По словам Трампа, дополнительные меры экономического давления будут применены в ближайшие месяцы, если не удастся добиться прогресса на переговорах. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ В Кремле рассказали, как Путин хочет закончить СВО «Если Россия откажется идти навстречу условиям прекращения огня, Соединенные Штаты предпримут дополнительные шаги. В первую очередь речь идет о введении новых пошлин на экспорт и импорт российских товаров», — заявил Трамп. Он уточнил, что такие ограничения уже обсуждаются с конгрессменами и основными торговыми партнерами Америки. При этом Трамп также ополчился и на Запад, обвиняя его в русофобии и двойных стандартах. При этом в Кремле недавно напоминали, что президент России Владимир Путин продолжает прилагать усилия для политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Об этом говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сам лидер РФ также отмечал, что Россия делает все для урегулирования конфликта. США продолжают давить на Европу, призывая отказаться от российского газа НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Трамп призвал европейцев прекратить закупки энергоресурсов у России Затем Трамп резко раскритиковал союзников по НАТО за продолжение закупок российских энергоресурсов. Американский лидер подчеркнул, что Европа должна немедленно отказаться от импорта нефти и газа из России. Американский глава заявил, что недоволен позицией европейских партнеров, которые сохраняют экономические связи с Москвой, несмотря на международные разногласия. «Даже страны НАТО не прекратили закупки российских энергоресурсов, мне это очень не нравится на самом деле», — отметил президент США в ходе своего выступления. Он призвал немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России. Критика, ор и «лучший мир» В целом Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал саму организацию за неэффективность и нерациональные траты. Он обвинил ООН в колоссальных перерасходах. В целом Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал саму организацию за неэффективность и нерациональные траты. Он обвинил ООН в колоссальных перерасходах. В частности, он напомнил, что еще много лет назад предлагал провести реновацию штаб-квартиры за 500 млн долларов. Однако руководство ООН выбрало иной вариант, который оказался намного дороже. Трамп не сдерживался в своих эмоциях. В итоге Дональд Трамп завершил выступление с речью на Генеральной Ассамблее ООН призывом к странам защищать национальные границы и уважать традиции народов. Также Трамп призвал строить «лучший и более процветающий мир». Само выступление политика длилось около часа. За это время он 10 раз упомянул Россию и единожды — Путина.

