Атака на НПЗ в Салавате обошлась без жертв

Атака беспилотниками на нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии не привела к жертвам среди сотрудников и жителей города. Об этом сообщил глава Администрации городского округа город Салават Марат Загидуллин.
«Пострадавших и жертв нет. Степень повреждений выясняем», — написал Загидуллин в своем telegram-канале. Он отметил, что принимаются все соответствующие меры для ликвидации пожара. На данный момент угрозы для населения города отсутствуют. Экологическая обстановка остается стабильной, все показатели находятся в пределах установленных норм.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что «Газпром нефтехим Салават» подвергся очередной атаке беспилотников. На месте падения одного из дронов возник пожар. Жители города Салават отметили резкий химический запах.
