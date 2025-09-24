Песков: ВС РФ аккуратно продвигаются в зоне СВО, минимизируя потери

ВС РФ уверенно продвигаются по всей линии фронта
Российские бойцы в зоне СВО продвигаются очень аккуратно, стараясь минимизировать потери.  Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что со стороны ВСУ потери огромные, а российские войска уверенно движутся вперед по всей линии фронта.

«Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы минимизировать потери и не подрывать наш наступательный потенциал. Об этом неоднократно говорил президент», — сказал Песков в интервью радио РБК.

Песков назвал действия российской армии очень продуманными, благодаря чему она уверенно продвигается по всей линии фронта. В то же время, по его словам, ВСУ несут огромные потери.

