В ХМАО собираются открыть 50 новых месторождений нефти и газа

На территории Югры возможно открытие более 50 новых месторождений нефти. Об этом говорится в Концепции развития нефтяной отрасли округа, утвержденной правительством региона.
«В целом на территории перспективных поисковых кластеров вероятно открытие 51 месторождения с суммарными извлекаемыми запасами нефти категорий 152 млн тонн», — говорится в документе. Речь идет о месторождениях в Березовско-Белоярской, Кондинской, Колтогорской и Восточно-Вартовской поисковых зонах.
Именно там, по данным специалистов, сосредоточены наибольшие запасы неразведанной нефти. До 20250 года окружные власти планируют провести на этих территориях дополнительные геологоразведочные работы.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО планируют вовлечь в разработку 164 месторождения. Это участки, которые были открыты ранее, но нефть на них до сих пор не добывают.
