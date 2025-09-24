Власти повысили шансы семей на одобрение льготной ипотеки

Экономист Тихонова: банкам помогут не исчерпать лимиты на семейную ипотеку
В России выделят 1,8 трлн рублей на семейную ипотеку в 2026-2028 годах
В России выделят 1,8 трлн рублей на семейную ипотеку в 2026-2028 годах Фото:

Шансы семей с детьми получить льготную ипотеку увеличились. Так трактовала доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Анна Тихонова предложение Минфина направить дополнительные 230 млрд рублей на льготную ипотеку в 2025 году и 1,8 трлн рублей — в 2026-2028 годах.

«Меры правительства направлены на то, чтобы банки не смогли исчерпать лимиты на выдачу семейной ипотеки. Сегодня мы наблюдаем, что в некоторых из них сформировалась очередь из людей, которые соответствуют критериям для ее получения, но в силу большого спроса, не могут ее получить. Именно поэтому в правительстве приняли решение выделить значительные средства на такой вид поддержки», — пояснила эксперт.

Власти стараются стимулировать все виды льготной ипотеки, добавила Тихонова. «Ведь ключевая ставка Центробанка, которая влияет на нее, продолжает оставаться высокой — сейчас она составляет 17%. И ожидать, что в ближайшей перспективе мы вернемся к показателям, которые были до 2022 года, пока что не стоит», — резюмировала собеседница агентства.

