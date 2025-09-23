23 сентября 2025

Силовики поймали дебошира, зарезавшего свердловского доцента

В Красноуфимске задержали мужчину, убившего доцента из-за ссоры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчину задержали на берегу реки
Мужчину задержали на берегу реки Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) силовики задержали 62-летнего мужчину, который зверски зарезал 70-летнего доцента Евгения. Причиной расправы стала словесная ссора, рассказали URA.RU правоохранители.

«На почве ссоры фигурант причинил своему оппоненту несколько колото-резаных ранений. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый был задержан в тот же день на территории Красноуфимска», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Мужчину обвинили по статье 105 УК РФ (убийство). На время расследования его отправили под стражу.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, фигуранта задержали на берегу реки. У него изъяли нож и куртку со следами, похожими на кровь.

Трагедия случилась 22 сентября. На Евгения напали со спины в одном из дворов Красноуфимска на улице 8 Марта. Потерпевший не смог дать отпор и скончался на месте. Его должны похоронить 24 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Красноуфимске (Свердловская область) силовики задержали 62-летнего мужчину, который зверски зарезал 70-летнего доцента Евгения. Причиной расправы стала словесная ссора, рассказали URA.RU правоохранители. «На почве ссоры фигурант причинил своему оппоненту несколько колото-резаных ранений. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый был задержан в тот же день на территории Красноуфимска», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Мужчину обвинили по статье 105 УК РФ (убийство). На время расследования его отправили под стражу. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, фигуранта задержали на берегу реки. У него изъяли нож и куртку со следами, похожими на кровь. Трагедия случилась 22 сентября. На Евгения напали со спины в одном из дворов Красноуфимска на улице 8 Марта. Потерпевший не смог дать отпор и скончался на месте. Его должны похоронить 24 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...