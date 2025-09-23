Силовики поймали дебошира, зарезавшего свердловского доцента

В Красноуфимске (Свердловская область) силовики задержали 62-летнего мужчину, который зверски зарезал 70-летнего доцента Евгения. Причиной расправы стала словесная ссора, рассказали URA.RU правоохранители.
«На почве ссоры фигурант причинил своему оппоненту несколько колото-резаных ранений. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый был задержан в тот же день на территории Красноуфимска», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Мужчину обвинили по статье 105 УК РФ (убийство). На время расследования его отправили под стражу.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, фигуранта задержали на берегу реки. У него изъяли нож и куртку со следами, похожими на кровь.
Трагедия случилась 22 сентября. На Евгения напали со спины в одном из дворов Красноуфимска на улице 8 Марта. Потерпевший не смог дать отпор и скончался на месте. Его должны похоронить 24 сентября.
