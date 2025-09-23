Челябинец выиграл в лотерею 10 миллионов рублей

Еще одному жителю Челябинской области сказочно повезло при розыгрыше суперприза гослотереи «Столото» — он выиграл 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба гослотереи.
«Сегодня, 24 сентября, житель Челябинской области выиграл 10 миллионов рублей. Это произошло в 21696-м тираже гослотереи „Рапидо Ультра“ при розыгрыше суперприза. Счастливый обладатель выигрыша купил билет за 600 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кому именно улыбнулась фортуна — пока неизвестно. Но согласно правилам, чем больше чисел угадал участник, тем больше полученный куш. А для завоевания суперприза надо угадать все восемь чисел в первом поле билета и одно — во втором.
Для южноуральца счастливой оказалась комбинация цифр 7, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20 в первом поле билета и 2 — во втором.
Ранее стало известно, в Челябинской области с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года жители выиграли в лотерею более 169,7 миллиона рублей. А слесарь из Челябинской области выиграл 30 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!