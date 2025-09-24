Залужный предупредил об ухудшении ситуации на фронте для ВСУ

ВСУ ждет ухудшение ситуации на фронте. Об этом сообщил экс-главком украинской армии, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он призвал власти страны срочно решать ключевые проблемы на государственном уровне.
«Самое худшее — нас ждет дальнейшее осложнение ситуации… Необходимо решить ряд ключевых проблем на государственном уровне: создать четкую стратегию и механизмы решения проблемы развития именно передовых оборонных технологий на национальном уровне», — подчеркнул Залужный в колонке для «Зеркало недели».
Бывший главком ВСУ также отметил, что Украине следует мобилизовать необходимое количество специалистов, особенно в сфере софт-решений. Посол страны указал, что многие такие специалисты уже служат в рядах ВСУ и могли бы значительно усилить научный потенциал обороны страны.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о значительном превосходстве российской армии над украинскими войсками в количественном и техническом отношении, передает RT. По словам Сырского, ВС РФ располагает втрое большим числом сил и ресурсов, а на ключевых направлениях это соотношение может достигать четырех- или даже шестикратного преимущества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.