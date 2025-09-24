Пермской управляющей компании с 250 домами грозит банкротство

В Пермском крае муниципальной управляющей компании грозит банкротство
Она не осуществляет выплаты по финансовым обязательствам на протяжении трех месяцев
Муниципальной управляющей компании в Перми грозит банкротство. Речь идет об ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство». Согласно информации Министерства ЖКХ, в настоящее время УК обслуживает 250 жилых домов, построенных в период с 1903 по 2022 годы.

«Учредитель ООО «ПМУП ГКТХ» — МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» — заявил о планах обратиться в Арбитражный суд с соответствующим иском. В документах указывается, что МУП выступает кредитором управляющей компании и располагает вступившим в силу, но не исполненным решением суда о взыскании задолженности. По мнению истца, у ООО «ПМУП ГКТХ» появились признаки банкротства, поскольку оно не осуществляет выплаты по финансовым обязательствам на протяжении трех месяцев», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В 2024 году бывшей руководительнице компании Людмиле Осинцевой было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 6,8 млн рублей от Натальи Якубиной, директора и учредителя подрядной организации ООО «Эверест». Позднее квалификация ее действий была изменена. Инкриминируемое преступление переквалифицировали с особо тяжкого на менее тяжкое — присвоение чужого имущества в особо крупном размере. Якубиной, в свою очередь, предъявлено обвинение в соучастии в совершении данного преступления.

В 2023 году под управлением ПМУП «ГКТХ» находились 178 многоквартирных домов. По данным следствия, в рамках исполнения договора с муниципального предприятия на счета подрядчика — ООО «Эверест» — поступило 13,7 млн рублей, из которых более половины (6,8 млн рублей) были перечислены на личные счета Людмилы Осинцевой. 24 февраля 2024 года она была задержана, а спустя три дня заключена под стражу. Впоследствии ей было предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере.

