Власти района в ХМАО пытаются в суде доказать, что законно отдали бизнесмену кафе в парке

Мэрия Советского района ХМАО намерена обжаловать решение арбитражного суда, который признал незаконной аренду кафе «Легенда» в городском парке «Картопья». Суд обязал предпринимательницу, получившую павильон от властей, вернуть имущество. Администрация подала апелляцию, сообщила мэрия агентству URA.RU.
«Администрация городского поселения Советский не согласна с решением арбитражного суда, направлена апелляционная жалоба. Павильон „Легенда“ был передан в аренду без проведения торгов на основании постановления администрации Советского района о предоставлении муниципальной преференции», — говорится в документе.
Суд ранее установил, что договор аренды нарушает антимонопольное законодательство, так как помещение стоимостью более 17 млн рублей было передано без торгов, а сам павильон находится на земле общего пользования, сдавать которую одному арендатору нельзя. В случае вступления решения суда в законную силу власти района пообещали учитывать эту позицию в будущем.
По информации мэрии, павильон был арендован предпринимательницей Юлией Гиталовой. До 2023 года она работала специалистом по благоустройству в подведе мэрии — МБУ «Городской центр услуг».
