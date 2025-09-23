23 сентября 2025

Губернатор ХМАО Кухарук поставил на место лидера реготделения КПРФ Савинцева

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук намекнул лидеру югорских коммунистов на недостаточную налоговую грамотность
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поставил на место лидера реготделения КПРФ Алексея Савинцева. Глава региона намекнул коммунисту на необходимость провести ликбез по налоговому законодательству, когда тот во время заседания окружной думы попытался выяснить у главы депфина Веры Дюдиной суммы преференций по налоговым льготам предприятиям по итогам еще не закрытого 2025 года.

Дюдина предложила использовать выверенную фактуру 2024 года, однако коммунист попытался воззвать к спикеру думы Борису Хохрякову: «Борис Сергеевич, я задал вопрос по данному бюджету, сумма преференций там известна. Я не понимаю, как трудно ответить на данный вопрос», — возмутился Савинцев.

Кухарук вступился за подчиненную. «Коллеги, не стесняйтесь, отвечайте как есть. Если кто-то немного не знаком с налоговым законодательством, вам Вера Аркадьевна урок преподнесет. Обращаются за льготами за прошедший период — кто воспользуется ими, мы увидим, когда они будут обращаться», — вставил ремарку губернатор.

После этого Савинцев заявил, что его устроят плановые значения на 2025 год. «Я знаю, что у вас есть плановые цифры. Мы будем удовлетворены плановыми цифрами», — пошел на попятную коммунист. Депфин пообещал направить прогноз после заседания думы.

