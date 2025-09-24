Челябинцы активно бронируют коттеджи, дачи и таунхаусы для отдыха

В Челябинской области в сентябре 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года спрос на загородные дома, дачи и коттеджи вырос на 103%. Наибольшим спросом пользовались дачи, интерес к ним увеличился на 122%, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».
«Челябинцы стали значительно чаще бронировать квартиры и загородную недвижимость. В среднем дачи можно было забронировать за 7 000 рублей. Коттеджи — за 11 700 рублей, дома — за 9 000 рублей за ночь, таунхаусы — за 6 200 рублей», — сообщили в пресс-службе.
Жители региона в сентябре стали не только чаще бронировать, но и охотнее покупать частные дома в Челябинске и пригороде. Как отметила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова, в городе резко выросли продажи уже построенных частных домов. При этом цены не поднимались с весны. Купить коттедж в Челябинске и пригороде, в том числе на Красном поле или в деревне Моховички, сейчас в среднем можно за 6-8 миллионов рублей за объект.
