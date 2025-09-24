24 сентября 2025

Пермяк отсудил более 700 тысяч рублей у AliExpress

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина купил бракованный ноутбук за 245,2 тысячи рублей
Мужчина купил бракованный ноутбук за 245,2 тысячи рублей Фото:

Житель Перми купил на AliExpress двухэкранный ноутбук Lenovo YOGA Book 9i за 245,2 тысячи рублей. После получения товара и вскрытия упаковки выяснилось, что гаджет имеет дефекты. Мужчина обратился в суд, которой обязал AliExpress выплатить ему 756,1 тысячи рублей. Об этом сказано в решении Дзержинского районного суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.

«Пермяк направил продавцу видеозапись некорректной работы ноутбука. Продавец сначала согласился на возврат товара и денежных средств. Но покупатель денег так и не получил. Тогда мужчина обратился в суд с требованием обязать продавца вернуть оплату и выплатить неустойку. Суд взыскал с ООО „Алибаба.Ком (РУ)“ 756,1 тысячи рублей, в которую входят стоимость ноутбука, неустойка, штраф и компенсация морального вреда», — сказано в документе суда.

Уточняется, что у ноутбука не были установлены драйверы для подключения клавиатуры, неправильно работал стилус и экраны. На претензии покупателя продавец посоветовал изменить настройки стилуса. Но это не помогло. В сервисном центре «Леново» пермяку выдали заключение о браке работы матрицы, ремонт которой выйдет в 36,5 тысячи рублей. Также сложность возникла с отправкой ноутбука продавцу в Китай. Мужчина отправил в ООО «Алибаба.Ком (РУ)» претензию, чтобы они забрали бракованный товар, но компания ее проигнорировала, а продавец отказался оплачивать возврат ноутбука.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Перми купил на AliExpress двухэкранный ноутбук Lenovo YOGA Book 9i за 245,2 тысячи рублей. После получения товара и вскрытия упаковки выяснилось, что гаджет имеет дефекты. Мужчина обратился в суд, которой обязал AliExpress выплатить ему 756,1 тысячи рублей. Об этом сказано в решении Дзержинского районного суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. «Пермяк направил продавцу видеозапись некорректной работы ноутбука. Продавец сначала согласился на возврат товара и денежных средств. Но покупатель денег так и не получил. Тогда мужчина обратился в суд с требованием обязать продавца вернуть оплату и выплатить неустойку. Суд взыскал с ООО „Алибаба.Ком (РУ)“ 756,1 тысячи рублей, в которую входят стоимость ноутбука, неустойка, штраф и компенсация морального вреда», — сказано в документе суда. Уточняется, что у ноутбука не были установлены драйверы для подключения клавиатуры, неправильно работал стилус и экраны. На претензии покупателя продавец посоветовал изменить настройки стилуса. Но это не помогло. В сервисном центре «Леново» пермяку выдали заключение о браке работы матрицы, ремонт которой выйдет в 36,5 тысячи рублей. Также сложность возникла с отправкой ноутбука продавцу в Китай. Мужчина отправил в ООО «Алибаба.Ком (РУ)» претензию, чтобы они забрали бракованный товар, но компания ее проигнорировала, а продавец отказался оплачивать возврат ноутбука.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...