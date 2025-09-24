Экс-главу челябинской правительственной организации Атаманченко вновь осудили

Владимир Атаманченко получил условный срок
Владимир Атаманченко получил условный срок

Экс-главу ЮУ КЖСИ (крупнейшая стройкорпорация, подконтрольная правительству Челябинской области — прим. URA.RU) Владимира Атаманченко вновь осудили по делу о превышении полномочий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначили условный срок.

«Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок полтора года с аналогичным испытательным сроком», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

За ЮУ КЖСИ признали право на удовлетворение гражданского иска. Но с оговоркой, что решать этот вопрос они будут в порядке гражданского судопроизводства.

Дело Атаманченко рассмотрели в особом порядке. Приговор вынесли за одно заседание.

Это уже второй суд для Атаманченко. Первый закончился для него 40-тысячным штрафом. При этом обстоятельства дел похожи: менеджер получал займы от корпорации и не возвращал их в установленный срок. Первый раз сумма составила порядка 10 млн рублей, во второй — 34,3 млн рублей. После второго задержания Атаманченко обвиняли в растрате, но в ходе расследования дело переквалифицировали на превышение полномочий.

