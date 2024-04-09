Экс-главе челябинской правительственной корпорации Атаманченко вынесли приговор

Бывшему главе «ЮУ КЖСИ» Атаманченко присудили штраф в 40 тысяч рублей

09 апреля 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Владимиру Атаманченко в качестве наказания назначили штраф в 40 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинске ФСБ и СК задержали гендиректора ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко Бывшему гендиректору одной из крупнейших строительных фирм в Челябинской области «ЮУ КЖСИ» Владимиру Атаманченко 9 апреля вынесли приговор по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, учтя все смягчающие факторы, суд ограничился наложением на него судебного штрафа на сумму 40 тысяч рублей. «Уголовное дело в отношении Атаманченко прекращено. Назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на сумму 40 тысяч рублей», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой Центрального райсуда, в котором рассматривалось дело Атаманченко. Там сообщили, что уточнят информацию. Атаманченко задержали на рабочем месте в сентябре 2023 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, осенью 2019 года он поручил директору подконтрольной ЮУ КЖСИ организации выдать ему заем на один год в размере 10 млн рублей на личные цели, пообещав вернуть долг с процентами. Но не сделал этого, причинив ущерб организации на сумму свыше 13 млн рублей. При этом адвокат Атаманченко, Анастасия Межерова, поясняла, что срок возврата займа на момент задержания ее клиента еще не наступил. И о тяжких последствиях в отношении фирмы говорить не приходится. Во время предварительного расследования Атаманченко погасил причиненный ущерб. После начала следственных действий правительство региона разорвало контракт с Атаманченко. Новым руководителем «ЮУ КЖСИ» стал замминистра строительства региона Ильгам Мусин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему гендиректору одной из крупнейших строительных фирм в Челябинской области «ЮУ КЖСИ» Владимиру Атаманченко 9 апреля вынесли приговор по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, учтя все смягчающие факторы, суд ограничился наложением на него судебного штрафа на сумму 40 тысяч рублей. «Уголовное дело в отношении Атаманченко прекращено. Назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на сумму 40 тысяч рублей», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой Центрального райсуда, в котором рассматривалось дело Атаманченко. Там сообщили, что уточнят информацию. Атаманченко задержали на рабочем месте в сентябре 2023 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, осенью 2019 года он поручил директору подконтрольной ЮУ КЖСИ организации выдать ему заем на один год в размере 10 млн рублей на личные цели, пообещав вернуть долг с процентами. Но не сделал этого, причинив ущерб организации на сумму свыше 13 млн рублей. При этом адвокат Атаманченко, Анастасия Межерова, поясняла, что срок возврата займа на момент задержания ее клиента еще не наступил. И о тяжких последствиях в отношении фирмы говорить не приходится. Во время предварительного расследования Атаманченко погасил причиненный ущерб. После начала следственных действий правительство региона разорвало контракт с Атаманченко. Новым руководителем «ЮУ КЖСИ» стал замминистра строительства региона Ильгам Мусин.