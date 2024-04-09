Экс-главе челябинской правительственной корпорации Атаманченко вынесли приговор

Бывшему главе «ЮУ КЖСИ» Атаманченко присудили штраф в 40 тысяч рублей
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Круглый стол с застройщиками. Челябинск, атаманченко владимир
Владимиру Атаманченко в качестве наказания назначили штраф в 40 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
В Челябинске ФСБ и СК задержали гендиректора ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко

Бывшему гендиректору одной из крупнейших строительных фирм в Челябинской области «ЮУ КЖСИ» Владимиру Атаманченко 9 апреля вынесли приговор по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, учтя все смягчающие факторы, суд ограничился наложением на него судебного штрафа на сумму 40 тысяч рублей.

«Уголовное дело в отношении Атаманченко прекращено. Назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на сумму 40 тысяч рублей», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой Центрального райсуда, в котором рассматривалось дело Атаманченко. Там сообщили, что уточнят информацию.

Атаманченко задержали на рабочем месте в сентябре 2023 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, осенью 2019 года он поручил директору подконтрольной ЮУ КЖСИ организации выдать ему заем на один год в размере 10 млн рублей на личные цели, пообещав вернуть долг с процентами. Но не сделал этого, причинив ущерб организации на сумму свыше 13 млн рублей.

При этом адвокат Атаманченко, Анастасия Межерова, поясняла, что срок возврата займа на момент задержания ее клиента еще не наступил. И о тяжких последствиях в отношении фирмы говорить не приходится. Во время предварительного расследования Атаманченко погасил причиненный ущерб.

После начала следственных действий правительство региона разорвало контракт с Атаманченко. Новым руководителем «ЮУ КЖСИ» стал замминистра строительства региона Ильгам Мусин.

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Бывшему гендиректору одной из крупнейших строительных фирм в Челябинской области «ЮУ КЖСИ» Владимиру Атаманченко 9 апреля вынесли приговор по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, учтя все смягчающие факторы, суд ограничился наложением на него судебного штрафа на сумму 40 тысяч рублей. «Уголовное дело в отношении Атаманченко прекращено. Назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на сумму 40 тысяч рублей», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой Центрального райсуда, в котором рассматривалось дело Атаманченко. Там сообщили, что уточнят информацию. Атаманченко задержали на рабочем месте в сентябре 2023 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, осенью 2019 года он поручил директору подконтрольной ЮУ КЖСИ организации выдать ему заем на один год в размере 10 млн рублей на личные цели, пообещав вернуть долг с процентами. Но не сделал этого, причинив ущерб организации на сумму свыше 13 млн рублей. При этом адвокат Атаманченко, Анастасия Межерова, поясняла, что срок возврата займа на момент задержания ее клиента еще не наступил. И о тяжких последствиях в отношении фирмы говорить не приходится. Во время предварительного расследования Атаманченко погасил причиненный ущерб. После начала следственных действий правительство региона разорвало контракт с Атаманченко. Новым руководителем «ЮУ КЖСИ» стал замминистра строительства региона Ильгам Мусин.
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