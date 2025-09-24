Украинские СМИ назвали атаку ВСУ на Форос преступлением

«Украинская правда»: атака дронов ВСУ на Форос — сознательное преступление
Украинские беспилотники 21 сентября нанесли удар по населенному пункту Форос
новость из сюжета
ВСУ ударили беспилотниками по Крыму, есть погибшие и множество пострадавших

Издание «Украинская правда» назвало атаку беспилотников ВСУ по крымскому Форосу сознательным преступлением киевского режима. Автором материала выступила Яна Матвейчук.

«Сознательное преступление украинского режима»: как украинские дроны атаковали Форос», — говорится в заголовке публикации, заметило РИА Новости. В статье описываются последствия удара дронами по территории Крыма. Цитируются слова главы Крыма Сергея Аксенова, который сообщил о погибших и пострадавших в результате атаки. Также в публикации приводятся комментарии директора Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольги Ереминой о состоянии раненых. «Украинская правда» не делала заявлений о возможной хакерской атаке на свой сайт.

Украинские беспилотники 21 сентября нанесли удар по населенному пункту Форос, расположенному на границе с Севастополем. В результате атаки повреждены ряд объектов, находящихся на территории санатория «Форос», а также здание местной школы. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в ходе нападения пострадали 16 человек, еще трое погибли в результате ударов дронов.

