Прокуратора проконтролирует устранение коммунальной аварии в пермском поселке

Прокуратура Пермского края взяла на контроль ликвидацию коммунальной аварии на сетях водоснабжения в поселке Юго-Камский, где 24 сентября произошло приостановление подачи воды. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.
«Органы прокуратуры края взяли на контроль устранение аварии на сетях водоснабжения в поселке Юго-Камский. Надзорный орган следит за сроками устранения аварии и организацией подвоза воды жителям. При наличии оснований будет принято решение о необходимых мерах реагирования», — говорится в сообщении.
Причиной отключения водоснабжения стал порыв на сетях, уточнили в прокуратуре. Сейчас на месте работает аварийная бригада, которая занимается ремонтом поврежденного участка.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители поселка Юго-Камский остались без водоснабжения. Воду включат с 20:00 до 23:00 для подготовки запасов на ближайшее время.
