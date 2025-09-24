Прокуратора проконтролирует устранение коммунальной аварии в пермском поселке

Прокуратура проследит за сроками устранения аварии и организацией подвоза воды
Прокуратура Пермского края взяла на контроль ликвидацию коммунальной аварии на сетях водоснабжения в поселке Юго-Камский, где 24 сентября произошло приостановление подачи воды. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.

«Органы прокуратуры края взяли на контроль устранение аварии на сетях водоснабжения в поселке Юго-Камский. Надзорный орган следит за сроками устранения аварии и организацией подвоза воды жителям. При наличии оснований будет принято решение о необходимых мерах реагирования», — говорится в сообщении.

Причиной отключения водоснабжения стал порыв на сетях, уточнили в прокуратуре. Сейчас на месте работает аварийная бригада, которая занимается ремонтом поврежденного участка.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители поселка Юго-Камский остались без водоснабжения. Воду включат с 20:00 до 23:00 для подготовки запасов на ближайшее время. 

