В Нефтеюганске разворачивается борьба за пост председателя городской думы. Источники URA.RU называют бывшего вице-спикера Александра Никитина, обанкротившегося в 2021 году и уволенного с поста замдиректора спорткомплекса «Жемчужина Югры», креатурой депутата окружного парламента Степана Пыталева, который контролирует местных единороссов.
«Срок запрета занимать руководящую должность у Никитина истек. Поэтому шансы занять пост и стать депутатом на постоянной основе довольно высокие. Вторым кандидатом станет врио спикера Константин Насоновский — действующий зампред», — сообщает инсайдер.
Окончательно определиться с новым руководством депутаты должны на заседании 25 сентября. В пресс-службе думы в беседе с журналистом агентства отказались называть кандидатов.
В повестке заседания есть пункт об избрании председателя. Предыдущий спикер думы Нефтеюганска Марат Миннигулов написал заявление об отставке после того, как суд ХМАО оставил в силе решение о лишении его депутатского мандата.
