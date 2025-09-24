Ставленник теневого мэра из ХМАО вступил в борьбу за пост спикера гордумы. Инсайд

Экс-зампреду Никитину прочат пост спикера думы Нефтеюганска
Депутаты думы Нефтеюганска выберут нового спикера
В Нефтеюганске разворачивается борьба за пост председателя городской думы. Источники URA.RU называют бывшего вице-спикера Александра Никитина, обанкротившегося в 2021 году и уволенного с поста замдиректора спорткомплекса «Жемчужина Югры», креатурой депутата окружного парламента Степана Пыталева, который контролирует местных единороссов.

«Срок запрета занимать руководящую должность у Никитина истек. Поэтому шансы занять пост и стать депутатом на постоянной основе довольно высокие. Вторым кандидатом станет врио спикера Константин Насоновский — действующий зампред», — сообщает инсайдер.

Окончательно определиться с новым руководством депутаты должны на заседании 25 сентября. В пресс-службе думы в беседе с журналистом агентства отказались называть кандидатов.

В повестке заседания есть пункт об избрании председателя. Предыдущий спикер думы Нефтеюганска Марат Миннигулов написал заявление об отставке после того, как суд ХМАО оставил в силе решение о лишении его депутатского мандата.

