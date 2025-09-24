В Петербурге в здании почты произошел взрыв

В здании петербуржской почты провели эвакуацию
В здании петербуржской почты провели эвакуацию

Экстренные службы Санкт-Петербурга проводят проверку по факту возможного взрыва в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев и оперативные службы.

По предварительным данным, один из посетителей отправил пять посылок на разные адреса в Татарстан, указав свои собственные данные получателя. В одной из посылок предположительно находилось самодельное взрывное устройство. После этого произошел хлопок, о котором очевидцы рассказали интернет-изданию 78.ru. Точные причины и масштаб не установлены.

Сотрудники МЧС эвакуировали из отделения десять человек. По информации издания, никто не пострадал.

