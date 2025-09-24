Певцу Филиппу Киркорову поступил иск в суд столицы

Филипп Киркоров стал ответчиком по иску о долге
Филипп Киркоров стал ответчиком по иску о долге Фото:

Иск к популярному российскому певцу Филиппу Киркорову поступил в Таганский районный суд Москвы. Истец требует взыскать с артиста эстрады задолженность по кредитному договору. Об этом сообщается в материалах суда.

«В Таганский районный суд города Москвы поступил иск к Филиппу Киркорову. Истец АО „Социум Трейд“ в поданном иске указывает, что в 2020 году ответчик получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях. В связи с тем, что должник исполнил обязанность по возврату долга не в полном объеме, АО „Социум Трейд“ просит суд взыскать с Филиппа Киркорова задолженность по кредитному договору», — сообщается в судебных документах.

Согласно иску, право требования долга было уступлено от Московского кредитного банка к АО «Социум Трейд». Точная сумма задолженности не раскрывается. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 13 октября.

Ранее Киркоров пропустил финал «Интервидения», прошедший в Москве. Поп-король российской эстрады объяснил, что не ходит туда, куда его не зовут.

