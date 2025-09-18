Киркоров объяснил, почему пропустит финал «Интервидения» в Москве

Филипп Киркоров пропустит финал «Интервидения», который пройдет в ближайшие дни в Москве. В разговоре с корреспондентом URA.RU поп-король российской эстрады объяснил, почему будет смотреть конкурс по телевизору.
«Я не хожу туда, куда меня не зовут, — объяснил причину своего отсутствия Киркоров за кулисами очередного сборного концерта».
Филипп Киркоров в свое время был главным фанатом «Евровидения» в России. Ради поездок на конкурс он вносил коррективы даже в свой гастрольный график. Помимо этого, Филипп регулярно помогал исполнителям в подготовке к музыкальному действу. Все были уверены, что теперь Фил переключится на «Интервидение». Но поп-король заявил, что финал пройдет без него. Причина оказалось неожиданной: Киркорова не пригласили организаторы действа.
Впрочем, Филипп добавил, что будет смотреть конкурс по телевидению. Напомним, ранее Киркоров приветствовал проведение «Интервидения» в России. Поп-король заявил, что «любой конкурс — это прекрасно».
«Главное, чтобы пели хорошо, пели о любви, пели о разном, пели разные артисты», — признался Филипп.
Напомним, финал «Интервидения» пройдет в Москве 20-го сентября. В нем примут участие исполнители более 20 стран. На сцене появятся конкурсанты из Китая, Египта, США, Кубы, Таджикистана, Саудовской Аравии, ОАЭ. Россию на «Интервидении» представит SHAMAN. Он выйдет на сцену под девятым номером.
Ради подготовки к конкурсу Ярослав Дронов скорректировал свой гастрольный график и отменил сольный концерт в Сочи. Но появился в Кремле, где продемонстрировал защиту от темных сил. Сейчас SHAMAN старается аккумулировать энергию, поэтому после выступления отказался общаться с журналистами и почти сразу уехал из концертного зала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.