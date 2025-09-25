Измены в браке, поздняя слава и уход из театра: Олегу Басилашвили — 91

Олег Басилашвили — известный советский и российский актер. Он всю жизнь проработал в БДТ им. Товстоногова, но популярным стал после съемок у режиссера Эльдара Рязанова. В итоге снялся в более чем 80 фильмах, среди которых «Служебный роман», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих», «Мастер и Маргарита». 26 сентября Олегу Басилашвили исполняется 91 год. О его карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Олега Басилашвили
Олег Басилашвили родился в Москве в 1934 году. Его отец был выходцем из древнего грузинского рода, находился в должности директора Московского политехникума связи имени Вадима Подбельского. Мать — лингвист, доктор филологии. В период Великой Отечественной войны семья эвакуировалась в Тбилиси. Там он окончил первые два класса в школе, а после они вернулись в Москву.
«Вообще я был плохим учеником, а по математике совсем идиотом, ничего не соображал. При этом, как ни удивительно, отец считал, что я должен идти в политехникум. Но меня это не привлекало. Я любил живопись. Самостоятельно поступил в художественную школу. Но и там не сложилось", — рассказывал Басилашвили «7 Дней».
Жизнь Олега изменилась, когда он однажды попал в театр на постановку «Синей птицы». Позже он рассказывал, что его обворожил этот мир, и с тех пор он решил обязательно стать актером. Однако отец был против, и из-за того они часто ругались.
«Потому что у него, как и у мамы, было свое мнение на сей счет. „Что это за профессия. Это проституция. Мужчина подкрашивает глазки и выходит на сцену“, — говорил он. Правда, спустя много лет отец, посмотрев спектакль, сказал: „Беру слова обратно — ты занят действительно важным делом“, — рассказывал Басилашвили „7 Дней“.
Карьера Олега Басилашвили
Басилашвили подал заявление в школу-студию МХАТ, куда был зачислен с первой попытки. Среди его однокурсников были Михаил Козаков, Виктор Сергачев и Евгений Евстигнеев, впоследствии ставшие широко известными актерами. В их числе также обладательница выдающейся внешности и яркого таланта Татьяна Доронина, которая станет женой Басилашвили.
По окончанию вуза его по распределению оправили в Сталинград. Спустя три года он переехал в Ленинград, где сначала поступил в Театр имени Ленинского комсомола, а в 1958 году стал работать у Георгия Товстоногова в БДТ. С этим театром Олег связал свою жизнь, в его репертуаре — более 45 постановок на этой сцене.
А вот известность в кино пришла к нему гораздо позже, когда ему было уже 34 года. К тому времени актер уже успел сыграть в двух десятках ролей — правда, в основном в небольших.
Но однажды на спектакль с его участием пришел Эльдар Рязанов и пригласил на съемки «Служебного романа». Басилашвили вспоминал, что режиссер спросил: «Почему вас до сих пор не снимают в кино?». После этого актер снялся в нескольких его фильмах.
«Рязанов — это очень большая часть моей жизни! За время совместной работы мы с Эльдаром очень подружились. Мы вели очень интересные и душевные беседы. Сегодня мне его очень не хватает. Любая новая роль, которую тебе дают, — это то, чего ты никогда не делал», — говорил актер в интервью Sobaka.ru.
Однако в одном из его фильмов Басилашвили все же отказался сниматься. Это была картина «Ирония судьбы, или С легким паром!». Изначально актер был утвержден на роль Ипполита, и даже успел сняться в нескольких эпизодах. Однако у Басилашвили в это время умер отец и его заменили на съемках.
При этом он остался в фильме, но необычным образом — в одном из эпизодов, когда Лукашин выбрасывает в окно фотографию Ипполита, на карточке изображен Яковлев, а в другом кадре, когда Надя подбирает снимок на улице, с фотографии на зрителя смотрит Олег Басилашвили. Это произошло, потому что второй кадр не успели переснять, и он остался с первых проб.
Позже он снимался в фильмах, которые принято называть «культовыми»: «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово», «Курьер» и других. Самыми запоминающимися для актера стали съемки у Георгия Данелия в «Осеннем марафоне».
«Бузыкин мой, Андрей Павлович, – одна из самых дорогих мне ролей. Благодаря Георгию Николаевичу, с его помощью, а подчас и при его диктате пришлось мне посмотреть на себя со стороны, заглянуть себе в душу. Нет, не о любовном треугольнике идет речь, а о своем месте в жизни», — говорил актер.
А в 2005 году зрители увидели его в роли Воланда в картине Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова. Это стало важной вехой в творчестве актера. Позднее он вспоминал:
«Это одна из очень значимых для меня работ, ибо все, что написано в романе Булгакова, сыграть невозможно. Поскольку эпиграфом служат слова из „Фауста“ Гете, я понял, что это герой, который, по сути, несет благо», — говорил актер.
Личная жизнь Олега Басилашвили
Олег впервые женился во время учебы в институте, выбрав в супруги свою однокурсницу Татьяну Доронину. Их семейная жизнь продолжалась восемь лет. Однако впоследствии Доронина обнаружила, что муж ей неверен и состоит в отношениях с другой женщиной — актрисой Татьяной Пилецкой.
Доронина в тот момент была беременна, но, узнав об измене, сделала аборт. Врачи потом сказали ей: могла родиться двойня, но больше детей у нее не будет. В браке они прожили еще четыре года и в 1963-м развелись.
«Когда мы разошлись, я вдруг понял, что освободился от гнета… Я очень благодарен Татьяне Васильевне, что она была инициатором развода», — рассказывала Басилашвили, пишет «Комсомольская правда».
Впоследствии в жизни Олега Басилашвили появилась новая возлюбленная. Однажды, находясь дома в компании Павла Луспекаева и просматривая телевизионные передачи, он обратил внимание на девушку, появившуюся на экране. Она произвела на него глубокое впечатление. Ее звали Галина Мшанская, и она была ведущей молодежной телепрограммы.
«Вот она — моя будущая супруга!» — заявил эмоциональный Басилашвили. Не желая терять ни минуты, он поспешил на телестудию, где ворвался на съемочную площадку с намерением немедленно увезти понравившуюся ему девушку. Однако его остановили: на камерах горели сигнальные лампы, указывавшие на то, что идет запись передачи.
«Я по тем временам считался практически плейбоем. Ну представьте себе — одинокий, нет еще и тридцати, молодой человек, имеющий отдельную квартиру со всеми удобствами. При этом работающий в БДТ. Правда, это я первым обратил на Галю самое пристальное внимание, а вскоре сообщил об этом и ей», — отмечал актер, пишет "Газета.ру".
Галина не осталась безразличной к столь настойчивому вниманию. Вскоре она пришла к выводу, что Олег не только привлекателен внешне, но также отличается добротой и порядочностью.
Они вместе уже больше 60 лет. Их старшая дочь Ольга получила образование экономиста, но потом пришла работать на петербургское телевидение. Младшая, Ксения, работает на радио. У Ксении — двое детей: Мариника и Тимофей.
Где сейчас Олег Басилашвили
Последние годы Олег Басилашвили играл на сцене БДТ в спектакле «Лето одного года» с Алисой Фрейндлих. На днях стало известно, что актриса отказалась от этой роли, а вслед за ней и Басилашвили. Годом ранее актер рассказывал, что работа в этом спектакле с Фрейндлих — большая радость для него.
"Это большая радость для меня. Не просто выходить на сцену, но и с такой великолепной партнершей. Я восхищаюсь ею, многогранностью ее таланта, ее владением профессией, я очень многому научился у Алисы Бруновны. А в кино зовут, конечно, реже — подходящих ролей для моего возраста не так много", — рассказывал Басилашвили.
Накануне в интервью NEWS.ru актер сообщил, что больше не выйдет на сцену театра. «Спектакли, в которых я был занят в БДТ, сняты в этом году с репертуара. Больше играть не буду», — сказал Басилашвили.
В настоящее время актер проживает в Репино, расположенном вблизи Санкт-Петербурга. Как отметил Басилашвили, события, происходящие в публичной сфере, уже не вызывают у него интереса и он сосредоточен на своей семье.
Награды Олега Басилашвили
Государственные награды
- Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1979) — за роль Самохвалова в фильме «Служебный роман»,
- Орден Дружбы (1994),
- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2004),
- Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2009),
- Орден Почета (2014),
- Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019).
Театральные награды
- Премия «Золотой софит» в номинациях «Лучшая мужская роль» за исполнение роли Креона в спектакле «Антигона» (1997),
- «За мастерство и совершенство» за роль Уилфреда Бонда в спектакле «Квартет» (2006), за исполнение роли Князя К. в спектакле «Дядюшкин сон» (2008),
- Международная театральная премия имени К. С. Станиславского в номинации «за вклад в развитие российского театра» (2009),
- Театральная премия «Звезда Театрала» в номинации «Легенда сцены» (2009).
Фильмография Басилашвили:
- «Подкидыш» (1939);
- «Невеста» (1956);
- «Старшая сестра» (1966);
- «Возвращение „Святого Луки“» (1970);
- «Вечный зов» (1973);
- «Дни Турбиных» (1976);
- «Служебный роман» (1977);
- «Осенний марафон» (1979);
- «О бедном гусаре замолвите слово» (1980);
- «Вокзал для двоих» (1982);
- «Противостояние» (1985);
- «Курьер» (1986);
- «Небеса обетованные» (1991);
- «Предсказание» (1993);
- «Что сказал покойник» (1999);
- «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат» (2000);
- «Азазель» (2002);
- «Идиот» (2003);
- «Мастер и Маргарита» (2005);
- «Ликвидация» (2007);
- «Вербное воскресенье» (2009);
- «Без границ» (2015);
- «Не ждали» (2019)
