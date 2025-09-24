Что такое центр «Рубикон», созданный Андреем Белоусовым: борьба с ВСУ, история, эффективность

Расчеты БПЛА испытательного центра «Рубикон» Министерства обороны России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря у побережья Крыма, рассказала пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, объект был обнаружен и ликвидирован в ходе плановых мероприятий по контролю над акваторией. Центр «Рубикон» создавался по инициативе министра обороны страны Андрея Белоусова и уже успел стать легендарной структурой, эффективно противостоящей армии врага. Что о нем известно — в материале URA.RU.
Детище Белоусова оказалось кошмаром для ВСУ
Испытательный центр перспективных технологий «Рубикон» был создан по распоряжению министра обороны России Андрея Белоусова в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. Об этом рассказывали в пресс-службе Минобороны России, информацию приводит ТАСС. За год существования операторы центра вывели из строя тысячи украинских бронемашин, средств связи и радиоэлектронной борьбы, а также уничтожили десятки тысяч FPV-дронов противника.
Специалисты «Рубикона» проводят боевую работу с применением систем управления, оснащенных элементами искусственного интеллекта, в режиме 24/7. «Для выполнения боевых задач штатный состав боевых отрядов центра укомплектован инженерами, техниками, специалистами связи тылового обеспечения, военными медиками, разведывательными и аналитическими группами, что позволяет выполнять боевое применение с высокой эффективностью», — рассказывали в пресс-службе Минобороны.
В октябре 2024 года министр обороны Андрей Белоусов лично проверил работу центра. Тогда ему доложили, что за первые месяцы операторы «Рубикона» уничтожили более 400 единиц вооружения и техники ВСУ и поразили около 800 площадных целей на Донецком, Белгородском и Курском направлениях. Также отмечалось, что одним из ключевых направлений центра является подготовка инструкторов для действующих воинских частей и операторов беспилотных комплексов — как для работы в группах, так и в одиночных расчетах.
Основные цели
Беспилотные расчеты центра «Рубикон» уничтожили за год более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники ВСУ, а также свыше 44 тысяч FPV-дронов противника. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко на заседании коллегии военного ведомства 24 сентября. По его данным, подразделения «Рубикона» регулярно выполняют боевые задачи на линии фронта, в том числе в ходе операций по освобождению более 30 населенных пунктов только за летний период.
Криворучко пояснил, что специалисты центра эффективно поражают украинские бронемашины, станции спутниковой связи, временные пункты дислокации и средства радиоэлектронной борьбы. «Всего за год центром уничтожено более 5 тысяч единиц различного вооружения и военной техники противника. Помимо этого, уничтожено свыше 3,7 тыс. автомобилей повышенной проходимости, используемых ВСУ для перевозок личного состава и военных грузов, 4 тыс. средств связи, РЭБ, РЛС и 13,5 тысяч объектов военной инфраструктуры», — заявил замминистра обороны на коллегии.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, на опубликованных материалах с мест боевой работы расчеты «Рубикона» с помощью БПЛА поражают объекты ВСУ и сбивают вражеские дроны, преимущественно гексакоптеры типа «Баба-яга». Операторы подразделения активно используют современные средства противодействия беспилотникам, благодаря чему число нейтрализованных FPV-дронов противника превысило 44 тысячи. По оценке ведомства, такой вклад центра существенно повышает эффективность российских войск на ключевых направлениях.
Самые эффективные на фронте
Операторы FPV-дронов центра «Рубикон» стали одной из самых эффективных сил на фронте и существенно осложнили логистику ВСУ. Об этом говорится в статье американского журнала Forbes, опубликованной в начале сентября 2025 года. Издание ссылается на заявления украинских военных и экспертов, отмечая, что российские расчеты дронов наносят значительный урон транспортным средствам и снабжению ВСУ.
По данным Forbes, украинская сторона фиксирует острый дефицит грузовиков, пикапов и бронетранспортеров. «Многие из них уничтожаются в ходе доставок боеприпасов, провизии и при ротации личного состава», — отмечается в материале со ссылкой на источник в ВСУ. Журнал подчеркивает, что FPV-дроны центра «Рубикон» становятся проблемой для украинской армии не только из-за технических характеристик, но и благодаря подготовке операторов.
Последние достижения центра
Расчеты беспилотных летательных аппаратов испытательного центра «Рубикон» Министерства обороны России утром 24 сентября уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, украинский катер был обнаружен и ликвидирован в ходе плановых мероприятий по контролю над морским пространством.
«Утром 24 сентября расчеты БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России „Рубикон“ обнаружили и уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Вблизи побережья Крыма», — сообщили в министерстве обороны РФ.
В ведомстве пояснили, что действия российских военных были направлены на предотвращение возможного проникновения украинских диверсионных групп к побережью Крыма. Благодаря слаженной работе расчетов БПЛА, попытка противника была своевременно выявлена и пресечена, уточнили в Минобороны. Подробности инцидента, а также информация о возможном наличии других целей в районе происшествия, не приводится.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.