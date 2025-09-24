24 сентября 2025

Венгрия решила сотрудничать с Россией в сфере энергетики

Сийярто подтвердил, что Венгрия собирается торговать с Россией
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении продолжать сотрудничество с Россией в сфере энергетики, несмотря на обсуждения новых европейских пошлин на российскую нефть. Как сообщил министр журналистам после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов для Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба венгерского внешнеполитического ведомства.

«Я подчеркнул, что Венгрия уважает тот факт, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов. И мы настроены продолжать это сотрудничество», — заявил министр после встречи с Лавровым. Он отметил, что Будапешт не рассматривает вопрос поставок энергоресурсов через идеологическую призму.

Сийярто пояснил, что без российских нефти и газа Венгрия не сможет обеспечить свои энергетические потребности. Министр подчеркнул: существующая инфраструктура не позволяет заменить российские поставки альтернативными маршрутами. В частности, мощности трубопровода из Хорватии недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Таким образом, прекращение поставок из России поставит под угрозу стабильность национальной энергосистемы. Эти заявления прозвучали на фоне планов Еврокомиссии представить предложение о повышении пошлин на импорт российской нефти.

