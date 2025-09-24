«Под предлогом предоставления характеристики»: как жительница Перми лишилась 1,5 миллиона рублей

Под предлогом оформления характеристики для учебного заведения мошенники выманили у жительницы Перми 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
«26-летняя жительница Индустриального района Перми перевела злоумышленникам свыше 1,5 млн рублей. На телефон девушки позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником учебного заведения, и сообщила о необходимости предоставления характеристики. Пермячка перезвонила по указанному номеру „секретаря вуза“ и раскрыла мошенникам данные о своих банковских счетах», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте краевого главка.
В течение дня она выполняла инструкции людей, представлявшихся следователями, банковскими работниками и специалистами техподдержки, переводя деньги на указанные счета. Осознав обман, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Ведется следствие.
Ранее URA.RU рассказывало, что полиция задержала курьера, причастного к хищению 900 тысяч рублей у пенсионеров под видом «декларирования средств» от имени военной прокуратуры. По данным правоохранителей, только за сутки жители города потеряли на подобных схемах около 16,5 млн рублей.
