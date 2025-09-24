Пермский слесарь попался на мошенничестве с шуруповертом

В Перми суд вынес обвинительный приговор слесарю-ремонтнику местного предприятия, признав его виновным в хищениях на рабочем месте. Об этом сообщает Мотовилихинский районный суд.
«В мае 2024 года работник попросил у мастера дрель-шуруповерт стоимостью 6507 рублей, пообещав вернуть инструмент через несколько дней, хотя изначально не планировал этого делать. Позже, в нерабочее время, он проник с ключами в помещение отдела механика и похитил ударную дрель за 5125 рублей. Суд квалифицировал действия как мошенничество и кражу с проникновением в помещение», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».
Учитывая смягчающие обстоятельства — возмещение ущерба, признание вины и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка — суд назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало, что кража лодки у собственной матери обошлась жителю Пермского края в 6 месяцев исправительных работ. Преступление он совершил в пьяном состоянии — вытащил лодку из шкафа и вынес через окно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!