11 августа 2025

Пермяк получил срок за кражу у матери лодки из шкафа

Служба новостей «URA.RU»
Женщина оценила стоимость лодки в 25 тысяч рублей
Женщина оценила стоимость лодки в 25 тысяч рублей

Кража лодки у собственной матери обошлась жителю Пермского края в 6 месяцев исправительных работ. Об этом сообщает пресс-служба Лысьвенского суда. 

«Мировой судья Лысьвенского района вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в краже. Мужчина похитил у своей матери резиновую лодку в чехле с веслами стоимостью 25 тысяч рублей. Преступление он совершил в пьяном состоянии — вытащил лодку из шкафа и вынес через окно», — сообщается на странице суда в соцсети «Вконтакте».

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и возместил ущерб еще на стадии дознания. Его мать приняла извинения и не настаивала на строгом наказании. Суд учел смягчающие обстоятельства: наличие малолетнего ребенка, проблемы со здоровьем и помощь в расследовании. Однако был отмечен рецидив — ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

В итоге суд назначил наказание мягче предусмотренного — 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что Кудымкарский городской суд приговорил местного жителя к реальному сроку за кражу в 5,5 тысяч рублей. Мужчина вынес  из подъезда жилого дома детскую коляску.

Служба новостей «URA.RU»
