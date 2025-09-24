В Пермском крае сняли режим беспилотной опасности

Власти Пермского края отменили режим беспилотной опасности, введенный ранее из-за фиксации инцидентов с дронами в соседних регионах. Об этом сообщает краевое министерство территориальной безопасности.
«В Пермском крае снят режим беспилотной опасности», — говорится в telegram-канале министерства. Режим ввели вечером 24 сентября.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае с 08:00 24 сентября стартовали плановые учения под названием «Беспилотная опасность». Учебные мероприятия проводятся для отработки алгоритмов реагирования в случае угрозы, исходящей от беспилотных летательных аппаратов. А 23 сентября региональный минтербез предупреждал пермяков о проведении антитеррористических учений в краевой столице. Население попросили не поддаваться панике, поскольку угрозы нет.
