24 сентября 2025

В Пермском крае сняли режим беспилотной опасности

Решение принято на фоне стабилизации обстановки в регионе
Решение принято на фоне стабилизации обстановки в регионе

Власти Пермского края отменили режим беспилотной опасности, введенный ранее из-за фиксации инцидентов с дронами в соседних регионах. Об этом сообщает краевое министерство территориальной безопасности.

«В Пермском крае снят режим беспилотной опасности», — говорится в telegram-канале министерства. Режим ввели вечером 24 сентября.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае с 08:00 24 сентября стартовали плановые учения под названием «Беспилотная опасность». Учебные мероприятия проводятся для отработки алгоритмов реагирования в случае угрозы, исходящей от беспилотных летательных аппаратов. А 23 сентября региональный минтербез предупреждал пермяков о проведении антитеррористических учений в краевой столице. Население попросили не поддаваться панике, поскольку угрозы нет.

