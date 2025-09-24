Леса Челябинской области продолжают радовать грибников. В этом году сезон опят затянулся, и любители «тихой охоты» активно делятся в соцсетях своими успехами.
«Лес в Кыштыме не сдается, не отпускает — держит опятами. Видимо, не хочет скучать в ожидании зимы в одиночестве. Опята в траве, на березах, на пеньках. Много. Больших, средних и маленьких. На любой вкус: на жареху, на икру, в маринад. Одарены все коллеги, друзья, соседи», — делится сбором опят в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте» Светлана Кулева.
Как сообщают в соцсетях грибники, опята встречаются в изобилии в самых разных уголках региона — под Кыштымом, в районе Аргазей и на Увильдах. Грибники отмечают необычную особенность: в этом сезоне опята часто растут не на пнях, а прячутся в траве.
Опята в большом количестве в регионе появились в начале сентября. Жители региона собирают их ведрами.
