24 сентября 2025

В челябинских лесах не заканчиваются опята. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Опята продолжают радовать челябинских грибников
Опята продолжают радовать челябинских грибников Фото:

Леса Челябинской области продолжают радовать грибников. В этом году сезон опят затянулся, и любители «тихой охоты» активно делятся в соцсетях своими успехами. 

«Лес в Кыштыме не сдается, не отпускает — держит опятами. Видимо, не хочет скучать в ожидании зимы в одиночестве. Опята в траве, на березах, на пеньках. Много. Больших, средних и маленьких. На любой вкус: на жареху, на икру, в маринад. Одарены все коллеги, друзья, соседи», — делится сбором опят в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте» Светлана Кулева.

Как сообщают в соцсетях грибники, опята встречаются в изобилии в самых разных уголках региона — под Кыштымом, в районе Аргазей и на Увильдах. Грибники отмечают необычную особенность: в этом сезоне опята часто растут не на пнях, а прячутся в траве.

Опята в большом количестве в регионе появились в начале сентября. Жители региона собирают их ведрами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Леса Челябинской области продолжают радовать грибников. В этом году сезон опят затянулся, и любители «тихой охоты» активно делятся в соцсетях своими успехами.  «Лес в Кыштыме не сдается, не отпускает — держит опятами. Видимо, не хочет скучать в ожидании зимы в одиночестве. Опята в траве, на березах, на пеньках. Много. Больших, средних и маленьких. На любой вкус: на жареху, на икру, в маринад. Одарены все коллеги, друзья, соседи», — делится сбором опят в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте» Светлана Кулева. Как сообщают в соцсетях грибники, опята встречаются в изобилии в самых разных уголках региона — под Кыштымом, в районе Аргазей и на Увильдах. Грибники отмечают необычную особенность: в этом сезоне опята часто растут не на пнях, а прячутся в траве. Опята в большом количестве в регионе появились в начале сентября. Жители региона собирают их ведрами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...