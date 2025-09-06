06 сентября 2025
05 сентября 2025

Челябинцы хвалятся рекордным урожаем опят, который трудно унести. Фото

В лесах Кусы собирают огромное количество опят
Опята в большом количестве собирают в окрестностях Кусы
Опята в большом количестве собирают в окрестностях Кусы

В лесах Челябинской области продолжают собирать опята. Грибы в большом количестве в начале сентября появились на стволах деревьев, причем собирать их можно целыми ведрами. Соответствующими снимками жители региона делятся в социальных сетях.

«Опята пошли! Вот такие славные семейки попались нашим читателям», — пишет газета «Жизнь района» в соцсети «Вконтакте».

Судя по снимкам, их грибники собирают в окрестностях Кусы. Так, Ольга Низамова порадовалась результатам похода в лес, выложив фото деревьев, усыпанных опятами. Солидным урожаем похвасталась и Мария Мельнова, которая также опубликовала снимки грибных мест.

Подписчики сообщества спрашивают, где можно найти так много опят. В комментариях они восхищаются «добычей» любителей тихой охоты.

Ранее читатели URA.RU сообщили, что в Чебаркульском и Еткульском районах в лесах также появились опята, что стало приятной новостью для местных грибников. Они отмечают, что в этом году сезон начался позже обычного, однако сейчас грибы молодые и крепкие, что свидетельствует о начале нового слоя.

Девушка порадовалась большому урожаю опят
Девушка порадовалась большому урожаю опят
Фото:
Большие семейки грибов попались кусинцам у стволов
Большие семейки грибов попались кусинцам у стволов
Фото:

В лесах Челябинской области продолжают собирать опята. Грибы в большом количестве в начале сентября появились на стволах деревьев, причем собирать их можно целыми ведрами. Соответствующими снимками жители региона делятся в социальных сетях. «Опята пошли! Вот такие славные семейки попались нашим читателям», — пишет газета «Жизнь района» в соцсети «Вконтакте». Судя по снимкам, их грибники собирают в окрестностях Кусы. Так, Ольга Низамова порадовалась результатам похода в лес, выложив фото деревьев, усыпанных опятами. Солидным урожаем похвасталась и Мария Мельнова, которая также опубликовала снимки грибных мест. Подписчики сообщества спрашивают, где можно найти так много опят. В комментариях они восхищаются «добычей» любителей тихой охоты. Ранее читатели URA.RU сообщили, что в Чебаркульском и Еткульском районах в лесах также появились опята, что стало приятной новостью для местных грибников. Они отмечают, что в этом году сезон начался позже обычного, однако сейчас грибы молодые и крепкие, что свидетельствует о начале нового слоя.
