В лесах Челябинской области продолжают собирать опята. Грибы в большом количестве в начале сентября появились на стволах деревьев, причем собирать их можно целыми ведрами. Соответствующими снимками жители региона делятся в социальных сетях.
«Опята пошли! Вот такие славные семейки попались нашим читателям», — пишет газета «Жизнь района» в соцсети «Вконтакте».
Судя по снимкам, их грибники собирают в окрестностях Кусы. Так, Ольга Низамова порадовалась результатам похода в лес, выложив фото деревьев, усыпанных опятами. Солидным урожаем похвасталась и Мария Мельнова, которая также опубликовала снимки грибных мест.
Подписчики сообщества спрашивают, где можно найти так много опят. В комментариях они восхищаются «добычей» любителей тихой охоты.
Ранее читатели URA.RU сообщили, что в Чебаркульском и Еткульском районах в лесах также появились опята, что стало приятной новостью для местных грибников. Они отмечают, что в этом году сезон начался позже обычного, однако сейчас грибы молодые и крепкие, что свидетельствует о начале нового слоя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!