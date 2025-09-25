Пенсионерам предложили выбрать натуральную или денежную форму социальных услуг

Пенсионеры и другие льготники до 1 октября могут выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ) — натуральную или денежную. Полный денежный эквивалент всех льгот составляет 1 728 рублей в месяц. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.
«Граждане, имеющие право на меры социальной поддержки, могут до 1 октября определить, в какой форме они будут получать набор социальных услуг: натуральной или денежной», — сказал Машаров для ТАСС. Натуральная форма включает бесплатные лекарства, путевки в санатории и проезд на пригородном и междугородном транспорте к месту лечения. Для выбора нужно подать заявление в Социальный фонд России через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение СФР.
Ранее Социальный фонд России напоминал, что льготники должны выбрать форму получения набора социальных услуг до 1 октября, чтобы изменения вступили в силу с 1 января 2026 года. При этом граждане могут отказаться как от всех натуральных льгот в пользу денежной выплаты, так и сохранить отдельные услуги, подав заявление через Госуслуги, МФЦ или отделение Социального фонда.
