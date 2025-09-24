В Челябинской области начался процесс ликвидации районных собраний депутатов

В Челябинской области стартовал процесс ликвидаций собраний депутатов муниципальных районов. Одним из первых решение о ликвидации райсобрания было принято в Кизильском районе.
«Ликвидировать собрание депутатов Кизильского муниципального района Челябинской области, наделенное правами юридического лица. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации собрания депутатов Кизильского района», — говорится в решении, принятом на первом заседании депутатов первого созыва Кизильского муниципального округа.
Ликвидационной комиссии предписано оказать работникам собрания депутатов содействие в трудоустройстве, а при невозможности их трудоустройства обеспечить предоставление им гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ. Комиссия должна будет принять меры по выявлению кредиторов собрания депутатов и уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации собрания.
Также были ликвидированы советы депутатов сельских поселений. Кроме того, на первом заседании собрание переизбрало на новый срок спикера Владимира Заплатина. Он возглавляет собрание депутатов с 2002 года за исключением периода 2010 — 2015 годов.
На заседании был утвержден порядок избрания нового главы муниципалитета. На следующем заседании депутаты должны назначить даты конкурсных процедур по определению главы.
Аналогичные решения были приняты в Нагайбакском округе. Спикером собрания депутатов на новый срок избран Владимир Бурмистров.
В регионе будет ликвидировано 23 районных собраний депутатов. Это связано с преобразованием районов в округа. Составы собраний депутатов муниципальных округов определились по итогам выборов 12 — 14 сентября.
