24 сентября 2025

В Челябинской области начался процесс ликвидации районных собраний депутатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кизильском округе приняли порядок о конкурсных процедурах по выборам на пост главы муниципалитета
В Кизильском округе приняли порядок о конкурсных процедурах по выборам на пост главы муниципалитета Фото:
новость из сюжета
Муниципальная реформа в Челябинской области

В Челябинской области стартовал процесс ликвидаций собраний депутатов муниципальных районов. Одним из первых решение о ликвидации райсобрания было принято в Кизильском районе.

«Ликвидировать собрание депутатов Кизильского муниципального района Челябинской области, наделенное правами юридического лица. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации собрания депутатов Кизильского района», — говорится в решении, принятом на первом заседании депутатов первого созыва Кизильского муниципального округа.

Ликвидационной комиссии предписано оказать работникам собрания депутатов содействие в трудоустройстве, а при невозможности их трудоустройства обеспечить предоставление им гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ. Комиссия должна будет принять меры по выявлению кредиторов собрания депутатов и уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации собрания.

Также были ликвидированы советы депутатов сельских поселений. Кроме того, на первом заседании собрание переизбрало на новый срок спикера Владимира Заплатина. Он возглавляет собрание депутатов с 2002 года за исключением периода 2010 — 2015 годов.

На заседании был утвержден порядок избрания нового главы муниципалитета. На следующем заседании депутаты должны назначить даты конкурсных процедур по определению главы.

Аналогичные решения были приняты в Нагайбакском округе. Спикером собрания депутатов на новый срок избран Владимир Бурмистров.

В регионе будет ликвидировано 23 районных собраний депутатов. Это связано с преобразованием районов в округа. Составы собраний депутатов муниципальных округов определились по итогам выборов 12 — 14 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области стартовал процесс ликвидаций собраний депутатов муниципальных районов. Одним из первых решение о ликвидации райсобрания было принято в Кизильском районе. «Ликвидировать собрание депутатов Кизильского муниципального района Челябинской области, наделенное правами юридического лица. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации собрания депутатов Кизильского района», — говорится в решении, принятом на первом заседании депутатов первого созыва Кизильского муниципального округа. Ликвидационной комиссии предписано оказать работникам собрания депутатов содействие в трудоустройстве, а при невозможности их трудоустройства обеспечить предоставление им гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ. Комиссия должна будет принять меры по выявлению кредиторов собрания депутатов и уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации собрания. Также были ликвидированы советы депутатов сельских поселений. Кроме того, на первом заседании собрание переизбрало на новый срок спикера Владимира Заплатина. Он возглавляет собрание депутатов с 2002 года за исключением периода 2010 — 2015 годов. На заседании был утвержден порядок избрания нового главы муниципалитета. На следующем заседании депутаты должны назначить даты конкурсных процедур по определению главы. Аналогичные решения были приняты в Нагайбакском округе. Спикером собрания депутатов на новый срок избран Владимир Бурмистров. В регионе будет ликвидировано 23 районных собраний депутатов. Это связано с преобразованием районов в округа. Составы собраний депутатов муниципальных округов определились по итогам выборов 12 — 14 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...