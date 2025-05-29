В новых челябинских муниципалитетах сформируют органы управления

В районах Челябинской области, преобразованных в муниципальные округа, выберут органы власти вновь созданных муниципальных образований. Закон об этом приняли депутаты заксобрания региона.
«Законом устанавливается численность и срок полномочий депутатов представительных органов первого созыва. Также он определяет порядок избрания, полномочия и срок полномочий первых глав вновь образованных муниципальных округов», — говорится в документе.
Районам, преобразованным в округа в этом году, предстоит процесс формирования органов муниципальной власти. Это выборы собраний депутатов, которые состоятся в сентябре, и затем — новых глав округов. Срок полномочий депутатов и глав составит пять лет.
На заседании заксобрания преобразованы в округа последние десять районов региона. Это Агаповский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Троицкий, Уйский и Чебаркульский районы.
Реформа стартовала в 2022 году, когда в округ был преобразован Коркинский район. В 2024 году округами стали Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы. В феврале текущего года статус поменяли Кусинский и Ашинский районы. 13 марта преобразованы в округа Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Увельский и Чесменский районы.
Реформа проводится по инициативе губернатора Алексея Текслера. Курирует ее проведение вице-губернатор Роман Воллерт.
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