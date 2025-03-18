В Челябинской области окончательно ликвидируют районы

Заксобрание Челябинской области ликвидирует все оставшиеся на территории региона районы. Они будут преобразованы в муниципальные округа.
«На очередном заседании 27 марта планируется преобразование в округа оставшихся десяти районов региона. Это Агаповский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Троицкий, Уйский и Чебаркульский районы», — следует из повестки заседания.
Процесс преобразования районов в округа был запущен в 2022 году, когда в округ был преобразован Коркинский район. В 2024 году округами стали Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы. В феврале текущего года статус поменяли Кусинский и Ашинский районы. 13 марта по обращению райсобраний преобразованы в округа Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Увельский и Чесменский районы.
Муниципальная реформа по преобразованию районов в округа предполагает ликвидацию городских и сельских советов. Вместо нескольких муниципалитетов в составе районов округ приобретает статус единого муниципального образования. Сельские и городские администрации приобретают статус теротделов администраций округов.
В тех округах, которые получили этот статус в текущем году, предстоит формирование органов власти. В сентябре состоятся выборы собраний депутатов округов, которые затем выберут их глав.
Инициатива по проведению муниципальной реформы исходила от губернатора Алексея Текслера. Координирует преобразования вице-губернатор Роман Воллерт.
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