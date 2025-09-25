В России сократилось число автозаправок, продающих бензин

Число автозаправок, торгующих бензином в России, за два месяца сократилось на 360, или на 2,6%. Такие данные приводятся по итогам мониторинга с 28 июля по 22 сентября компанией «ОМТ-Консалт». Наиболее остро проблема ощущается на юге страны.
«Сильнее всего сокращение затронуло независимые сети (-4,1%) и Южный федеральный округ, где число АЗС уменьшилось на 14,2%. В Крыму и Севастополе бензин перестали продавать около половины заправок», — отмечают эксперты для Коммерсанта.
Снижение связано с плановыми ремонтами НПЗ, логистическими проблемами и падением производства топлива примерно на 10%. В правительстве обсуждают продление запрета на экспорт бензина до конца года.
Ранее ряд автозаправок в разных регионах России уже вводил ограничения на продажу бензина из-за локального дефицита топлива, связанного с сезонным ростом спроса и снижением производства на фоне ремонтов НПЗ. К аналогичным мерам прибегали как независимые, так и крупные топливные компании, а стоимость бензина АИ-92 на бирже достигла рекордных значений.
