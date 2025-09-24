24 сентября 2025

Новый состав заксобрания Челябинской области выберет спикера 2 октября

Олег Гербер рекомендован в качестве спикера на новый срок
Олег Гербер рекомендован в качестве спикера на новый срок

Депутаты заксобрания Челябинской области соберутся на первое заседание восьмого созыва 2 октября. Как сообщается в повестке дня, на первом заседании будут определены руководящие органы ЗСО.

«Депутаты на первом заседании рассмотрят вопросы об избрании спикера и о структуре заксобрания. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации от заксобрания региона», — говорится в повестке, опубликованной на сайте ЗСО.

Политсовет реготделения партии «Единая Россия», которая имеет 48 из 60 мандатов в заксобрании, ранее определился с кандидатами на занятие этих должностей. На пост спикера был рекомендован председатель ЗСО прошлого созыва Олег Гербер. На должность сенатора был рекомендован действующий член Совета Федерации Олег Цепкин.

Выборы депутатов заксобрания восьмого созыва состоялись 12 — 14 сентября. Избравшиеся депутаты наделены полномочиями сроком на пять лет.

