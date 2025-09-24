Единогласно: в Магнитогорске спикер возглавил горсобрание на пятый срок подряд

В Магнитогорске Челябинской области депутаты горсобрания в пятый раз подряд избрали председателем Александра Морозова. Об этом сообщает сайт горсобрания.
«На заседании депутатского корпуса одним из основных вопросов был об избрании спикера. Коллеги по депутатскому корпусу единогласно проголосовали за Александра Морозова», — сообщили в пресс-службе горсобрания.
Морозову 62 года. В 1985 году начал работать Магнитогорском метизно-металлургическом заводе мастером, затем — старшим мастером. В 1989 году приглашён на работу в Ленинский райком КПСС. В 1991 году избран секретарем парткома Магнитогорского узла ЮУЖД. Председателем собрания депутатов Магнитогорска Морозов работает с 2005 года.
По предложению Морозова были избраны вице-спикеры собрания депутатов. Ими стали Сергей Король и Александр Довженок. Король уже занимал должность заместителя председателя, а Довженок избран на нее впервые.
Спикеры муниципальных собраний избираются после масштабных выборов, затронувших 39 территорий региона. Уже были переизбраны на новые сроки председатели собраний депутатов Копейска, Миасса, Златоуста, а также Кизильского и Нагайбакского муниципальных округов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!