Челябинский ХК «Трактор» сегодня завершит серию домашних игр встречей с принципиальным соперником — омским «Авангардом». Гости подошли к этому матчу с шестиматчевой победной серией, а «Трактор» по-прежнему нестабилен и продолжает слаживать игру своих звездных новичков. Какова же история противостояния команд, и на кого делать ставку — читайте в материале URA.RU.
История противостояния
Как ожидают болельщики обеих команд, противостояние двух канадских тренеров — челябинского Бенуа Гру и омского Ги Буше — подарит болельщикам бурю эмоций. Правда, Буше возглавил «Авангард» на семь месяцев позже своего челябинского визави, и за четыре очные встречи в сезоне 2024/2025 «Трактор» трижды оказывался сильнее с общим счетом 14:12. Единственную победу «Авангард» одержал в гостях 14 октября 2024 года со счетом 3:1.
Общий счет в этих играх — 14:12 в пользу «Трактора». В этих матчах нынешний капитан Александр Кадейкин забил пять голов, а Семен Дер-Аргучинцев отличался в двух последних противостояниях.
Всего же соперники провели в чемпионатах России 97 матчей. У «Авангарда» 43 победы, у «Трактора» — 50. Четыре матча завершились вничью. Шайбы 276 — 260 в пользу «Трактора».
С чем подошли к игре
В новом сезоне команда Бенуа Гру провела восемь игр, в которых набрала 10 очков, что позволяет ей идти среди лидеров Восточной конференции — на четвертом месте. Однако стабильных результатов у челябинцев нет: в восьми прошедших играх — четыре победы и четыре поражения, а пять встреч из восьми завершились с разницей в одну шайбу. Бенуа Гру на пресс-конференциях не раз говорил, что сейчас задача №1 у «Трактора» — «заново построить ядро лидеров команды».
«Много моментов, где нам еще предстоит поработать. Есть сдвиги в лучшую сторону, но до идеала далеко. Ребята начинают прислушиваться к нашим требованиям. Стали более правильно играть без шайбы, особенно в зоне обороны», — считает Гру.
Однако для болельщиков очевидны и слабые стороны игры «Трактора». Первая из них — большое количество удалений, львиная доля из которых — так называемые необязательные. Вторая проблема — плохо выстроенная оборона, что позволяет соперникам легко организовывать опасные контратаки и поражать ворота челябинцев.
«Авангард» сыграл на один матч меньше, чем «Трактор», но при этом опережает уральцев на два балла с 12 очками. Последняя победа в Санкт-Петербурге над местным СКА (4:2) стала уже шестой подряд для «ястребов».
Соотношение разницы забитых и пропущенных шайб в рамках нынешней регулярки: «плюс 12» у омичей против «минус 2» у челябинцев. Однако «Трактор» является одной из самых бросающих команд — 276, в число лучших игроков чемпионата по этому показателю входит защитник Григорий Дронов — на его счету уже 28 бросков. А следующая передача станет 100-й в КХЛ. Также он идет в топ-5 снайперов-защитников чемпионата с тремя шайбами в восьми встречах и является одним из лидеров по блокированным броскам (23).
На кого рассчитывать
В несомненном активе «трактористов» — нападающий «Трактора» Джошуа Ливо — он среди лучших бомбардиров и ассистентов начавшейся регулярки (2+7 в шести матчах). А Семен Дер-Аргучинцев приближается к отметке в 100 очков в Лиге (сейчас в его активе 99).
Еще один аргумент в пользу «Трактора» — мастеровитый канадский вратарь Крис Дригер, сменивший голкипера прошлого сезона Зака Фукале. В этом чемпионате Дригер провел за «Трактор» шесть встреч, три из которых выиграл, и оформил один шатаут. Отразил 169 бросков (92.3%) при коэффициенте надежности 2.34.
У омичей наибольшую эффективность демонстрирует Эндрю Потуральски — личная результативная серия форварда «Авангарда» достигла пяти матчей (3+7). Николай Прохоркин набирает по очку три игры кряду (0+3). А голкипер «ястребов» Никита Серебряков находится в шаге от 20-й игры на ноль. Защитник «Авангарда» Артём Блажиевский — в топ-5 регулярки по силовым приёмам (26 в семи матчах).
Прогнозы
Большинство букмекеров делают ставку на победу «Трактора». Однако эксперты портала «Ставка TV», прогнозируя упорный и эмоциональный матч, все-таки ставят на «Авангард».
«Противостояние обещает быть напряженным, ведь обе команды борются с „Металлургом“ за лидерство в Восточной конференции. Однако считаем, что два очка по итогу достанутся „Авангарду“. Омичи находятся в игровом тонусе, в то время как у „Трактора“ было три полных дня отдыха», — делает прогноз «Ставка TV».
Матч «Трактор» — «Авангард» начнется сегодня на ледовой арене «Трактор» в 19 часов по местному времени. Сайте URA.RU будет вести онлайн-трансляцию этой встречи.
