Спикером думы в ХМАО стал обанкротившийся депутат из клана теневого мэра

Депутат-банкрот Александр Никитин возглавил думу Нефтеюганска (ХМАО). Источник в политическом истеблишменте сообщил URA.RU, что ставленника теневого мэра города — депутата окружного парламента Степана Пыталева — поддержала фракция единороссов. На заседании думы его кандидатуру утвердили депутаты.
«Спикером думы стал Никитин. Его поддержала фракция, а затем и депутаты проголосовали за его кандидатуру. Вторым претендентом был зампред и врио спикера Константин Насоновский», — отметил инсайдер. В пресс-службе гордумы не ответили на звонок журналиста агентства.
В 2021 году Никитин обанкротился и покинул пост замдиректора подведомственного мэрии спорткомплекса «Жемчужина Югры». Срок запрета занимать руководящую должность истек год назад. Предыдущий председатель думы Нефтеюганска Марат Миннигулов написал заявление об отставке после того, как суд ХМАО оставил в силе решение о лишении его депутатского мандата.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!