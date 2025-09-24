24 сентября 2025

В Челябинской области вырос спрос на покупку земель под ИЖС

В Челябинской области спрос на покупку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) вырос на 8,7%. В среднем участки продают по 1,8 млн рублей за объект, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«За последние полгода интерес к земельным участкам для ИЖС в Челябинской области значительно вырос. Загородное строительство стало еще более привлекательным для местных жителей. В среднем земли продают по 44,6 тысячи рублей за сотку», — сообщили в пресс-службе.

Челябинцы стали активно интересоваться загородным строительством и жизнью за городом. В связи с чем рынок ИЖС стал более привлекательным не только для покупателей, но и для инвесторов.

Жители региона в сентябре стали не только чаще бронировать, но и охотнее покупать частные дома в Челябинске и пригороде. Как отметила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова, в городе резко выросли продажи уже построенных частных домов. При этом цены не поднимались с весны. 

