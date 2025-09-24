В Пермском округе за привлечение контрактников на СВО будут платить больше

В Пермском муниципальном округе с 25 сентября 2025 года увеличен размер единовременной выплаты. Она положена для лиц, оказывающих содействие в привлечении граждан на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции.
«Теперь сумма выплаты составляет 250 тысяч рублей. Это почти в два раза превышает прежний показатель, установленный на уровне 138 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «На местах».
Соответствующее решение было принято депутатами Думы Пермского муниципального округа в ходе заседания. Ранее URA.RU в одном материале собрало информацию о всех льготах которые положены участникам СВО в Пермском крае. В перечень входят не только денежные выплаты, но и бесплатная земля, а также лечение в санаториях.
