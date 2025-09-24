24 сентября 2025

В Пермском округе за привлечение контрактников на СВО будут платить больше

В Пермском округе увеличили выплату за привлечение контрактников на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Теперь сумма выплаты составляет 250 тысяч рублей
Теперь сумма выплаты составляет 250 тысяч рублей

В Пермском муниципальном округе с 25 сентября 2025 года увеличен размер единовременной выплаты. Она положена для лиц, оказывающих содействие в привлечении граждан на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции.

«Теперь сумма выплаты составляет 250 тысяч рублей. Это почти в два раза превышает прежний показатель, установленный на уровне 138 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «На местах». 

Соответствующее решение было принято депутатами Думы Пермского муниципального округа в ходе заседания. Ранее URA.RU в одном материале собрало информацию о всех льготах которые положены участникам СВО в Пермском крае. В перечень входят не только денежные выплаты, но и бесплатная земля, а также лечение в санаториях. 

© Служба новостей «URA.RU»
