От бесплатной земли до лечения в санаториях: выплаты и льготы для участников СВО в Пермском крае

В Пермском крае участники спецоперации могут воспользоваться правом на получение единовременных выплат, пенсий и компенсаций. К примеру, размер единовременной федеральной выплаты с 1 февраля текущего года составляет 4 582,04 рубля, сообщается на сайте регионального отделения Соцфонда. В указанную сумму входит денежный эквивалент набора соцуслуг (лекарства, медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение и прочее).
Помимо этого, для военнослужащих и членов их семей, предусмотрены региональные меры поддержки. В числе таковых — приоритет на получение выплаты для приобретения жилой недвижимости. Стать участниками программы могут супруги, которым не исполнилось 35 лет, а также нуждающиеся в улучшении жилищных условий семьи. О том, какие еще льготы и выплаты действуют в регионе для указанной категории граждан
Региональные выплаты участникам СВО и членам их семей:
- единовременная выплата на детей военнослужащих (в возрасте до 23 лет) — 15 000 рублей;
- единовременная выплата мобилизованным (региональная) -100 000 рублей;
- материальная помощь на покупку дров семьям участников СВО — до 15 000 рублей (при отсутствии центрального, газового или электрического отопления
- материальная помощь в случае получения ранения в ходе проведения СВО — до 500 000 рублей (зависит от степени тяжести полученного ранения).
Региональные льготы участникам СВО и членам их семей:
Детские сады, школы
- приоритетный прием в детские сады по месту проживания;
- приоритетный обмен при зачислении в дошкольном учреждении, ближайшему к месту проживания;
- освобождение от платы за детский сад;
- предоставление права бесплатного посещения детьми кружков, секций
- предоставление льготного горячего питания.
Колледжи, училища и техникумы
- возможность перевода с платного обучения на бесплатное;
- отсрочка оплаты за обучение;
- предоставление льготного горячего питания.
Прочие льготы
- бесплатная юридическая и психологическая помощь;
- господдержка на приобретение путевки в детские оздоровительные лагеря;
- содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве;
- бесплатная социальная реабилитация для участников СВО, получивших ранение;
- социальное обслуживание;
- освобождение от начисления пени в случае несвоевременно внесенной оплаты за ЖКУ;
- бесплатное предоставление участков земли особо отличившимся участникам СВО.*
*Материал подготовлен на основе информации, размещенной на сайтах регионального отделения СФР в Пермском крае, министерства труда и социального развития Пермского края.
