От бесплатной земли до лечения в санаториях: выплаты и льготы для участников СВО в Пермском крае

В Пермском крае участники СВО бесплатно проходят оздоровление в санаториях
Меры поддержки распространяются не только на участников СВО, но и на членов их семей
Меры поддержки распространяются не только на участников СВО, но и на членов их семей
В Пермском крае участники спецоперации могут воспользоваться правом на получение единовременных выплат, пенсий и компенсаций. К примеру, размер единовременной федеральной выплаты с 1 февраля текущего года составляет 4 582,04 рубля, сообщается на сайте регионального отделения Соцфонда. В указанную сумму входит денежный эквивалент набора соцуслуг (лекарства, медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение и прочее).

Помощь в получении выплат ветеранам СВО оказывают в реготделении СФР по Прикамью и краевом правительстве
Помощь в получении выплат ветеранам СВО оказывают в реготделении СФР по Прикамью и краевом правительстве
Фото:

Помимо этого, для военнослужащих и членов их семей, предусмотрены региональные меры поддержки. В числе таковых — приоритет на получение выплаты для приобретения жилой недвижимости. Стать участниками программы могут супруги, которым не исполнилось 35 лет, а также нуждающиеся в улучшении жилищных условий семьи. О том, какие еще льготы и выплаты действуют в регионе для указанной категории граждан

– в материале URA.RU.

Региональные выплаты участникам СВО и членам их семей:

  • единовременная выплата на детей военнослужащих (в возрасте до 23 лет) — 15 000 рублей;
  • единовременная выплата мобилизованным (региональная) -100 000 рублей;
  • материальная помощь на покупку дров семьям участников СВО — до 15 000 рублей (при отсутствии центрального, газового или электрического отопления
  • материальная помощь в случае получения ранения в ходе проведения СВО — до 500 000 рублей (зависит от степени тяжести полученного ранения).
Семьи участников спецоперации не оставлены без внимания властей
Семьи участников спецоперации не оставлены без внимания властей
Фото:

Региональные льготы участникам СВО и членам их семей:

Детские сады, школы

  • приоритетный прием в детские сады по месту проживания;
  • приоритетный обмен при зачислении в дошкольном учреждении, ближайшему к месту проживания;
  • освобождение от платы за детский сад;
  • предоставление права бесплатного посещения детьми кружков, секций
  • предоставление льготного горячего питания.

Колледжи, училища и техникумы

  • возможность перевода с платного обучения на бесплатное;
  • отсрочка оплаты за обучение;
  • предоставление льготного горячего питания.

Прочие льготы

  • бесплатная юридическая и психологическая помощь;
  • господдержка на приобретение путевки в детские оздоровительные лагеря;
  • содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве;
  • бесплатная социальная реабилитация для участников СВО, получивших ранение;
  • социальное обслуживание;
  • освобождение от начисления пени в случае несвоевременно внесенной оплаты за ЖКУ;
  • бесплатное предоставление участков земли особо отличившимся участникам СВО.*

*Материал подготовлен на основе информации, размещенной на сайтах регионального отделения СФР в Пермском крае, министерства труда и социального развития Пермского края.

