В ХМАО пойдет под суд организатор подпольного казино в Сургуте

В Сургуте (ХМАО) будут судить жительницу, которую обвиняют в организации подпольного казино. Расследование дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение.
«С декабря 2024 по январь 2025 года 45-летняя местная жительница арендовала помещение в доме 3/1 по улице Ленинградской, где установила игровые автоматы и компьютеры. В клубе проводились азартные игры, от которых организатор успела получить доход свыше 200 тысяч рублей», — сообщили следственный комитет и прокуратура ХМАО.
Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. При обыске в зале забрали оборудование и наличные деньги, которые находились в кассе и игровых аппаратах.
Теперь женщина предстанет перед судом по статье за незаконную организацию и проведение азартных игр. Ей грозит наказание до двух лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что в Лангепасе (ХМАО) полицейские накрыли точки нелегального игорного бизнеса в местном общепите. Силовики изъяли почти 20 игровых автоматов.
