Фестиваль документальных фильмов о Героях СВО пройдет в Белоруссии

В Минске в Национальной библиотеке Белоруссии впервые пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», где зрителям представят картины о ситуации на Донбассе и героях СВО. Об этом сообщают СМИ.
В рамках мероприятия с 26 по 27 сентября зрителям покажут шесть документальных фильмов о героях специальной военной операции. Сняты фильмы авторами RTД и белорусскими документалистами. Об этом сообщает RT.
Сперва состоится церемония передачи сборников «ПоэZия русской зимы» в фонд Национальной библиотеки Беларуси. С творческими номерами на открытии фестиваля выступят поэты Александр Антипов и Динара Керимова, после чего состоится премьера первого фильма — RT «Донбасс. Без права голоса». Картина познакомит зрителей с европейскими журналистами, чьи репортажи из Донбасса запрещены на Западе. Фестиваль проводится при поддержке «Русского дома» в Минске.
