«Водка текла на ребенка»: в Магнитогорске пьяная мать с младенцем на руках слонялась по городу. Видео

В Магнитогорске пьяная мать с младенцем на руках гуляла по городу и пила водку
© Служба новостей «URA.RU»
Ребенка поместили в медицинское учреждение
Ребенка поместили в медицинское учреждение Фото:

В Магнитогорске Челябинской области пьяная женщина с младенцем на руках гуляла по городу и пила водку. Об этом рассказали очевидцы. В полиции факт инцидента подтвердили и сообщили, что забрали ребенка у матери. 

«Примерно в 15:20 женщина в нетрезвом виде с маленьким ребенком сначала ехала в маршрутке и распивала алкоголь в ней, водка текла на ребенка. Ругалась матом. А когда ей сделали замечание другие пассажиры, то она начала угрожать своими связями. Куда смотрят органы опеки», — сообщили очевидцы. Информацией они поделились в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте». 

Судя по видео, которое опубликовали очевидцы, женщина была настолько пьяна, что с трудом стояла на ногах. Ребенок в это время находился в эргорюкзаке. 

В полиции города Магнитогорска факт инцидента подтвердили. Женщина установлена, ребенка у нее забрали и поместили в медицинское учреждение, рассказали там. «Жительница города установлена и доставлена в отдел полиции. Несовершеннолетний ребенок помещен в медицинское учреждение. Законный представитель несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности», — сообщила пресс-служба ведомства. 

В Челябинской области ранее пьяная мать, из-за которой умерла полугодовалая дочь, сбежала от ребенка, когда он был при смерти. После чего она ударила ножом случайного собутыльника, рассказали в программе «Мужское и женское».

© Служба новостей «URA.RU»
