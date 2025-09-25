«Войдет в топ-5 международных шоу»: продюсер рассказал о будущем «Интервидения»

Музыкальный конкурс «Интервидение-2025», который прошел 21 сентября в Москве, оправдал статус грандиозного шоу. 23 государства боролись за титул победителя, пока за яркими номерами наблюдали четыре миллиарда человек. Продюсер Павел Рудченко считает, что такой размах и интерес аудитории обеспечит «Интервидению» успешное будущее.
«Я думаю, что у конкурса есть хорошие перспективы. Мне кажется, что „Интервидение“ перерастет в успешный шоу-проект, который окажется в топ-5 международных зрелищных конкурсных мероприятий», — заявил Павел Рудченко в разговоре с URA.RU.
Продюсер также оценил поступок SHAMANа, который попросил не оценивать его выступление. По мнению Павла Рудченко, такой ход со стороны принимающей страны может стать тенденцией для «Интервидения». И уже в следующем году аналогичное заявление может сделать артист из Саудовской Аравии, где, предположительно, пройдет шоу в 2026 году.
«Возможно, история с Ярославом Дроновым войдет официально в положение. И это сможет обезопасить участников и принимающую страну от какого-то негатива при неудачном выступлении», — отметил продюсер.
«Интервидение» прошло 20 и 21 сентября в Москве. Победителем музыкального конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук, набравший 422 балла. Артист заявил, что потратит часть средств на благотворительность в России.
